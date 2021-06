'50.000 mensen door Zandvoort? Ben benieuwd!'

Video

De Formule 1-wedstrijd die het eerste weekend van september verreden gaat worden in Zandvoort gaat voor grote drukte zorgen in de badplaats. Om een verkeersinfarct te voorkomen wil de organisatie dat zo'n 50.000 mensen op de fiets of de brommer komt. In Zandvoort zelf zorgt het streven voor gemengde reacties.