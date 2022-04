BZV-Maud: ‘Ik ben teleurgesteld en verdrietig’

Video

In de nieuwste aflevering van Boer zoekt Vrouw stelt logee Maud zich kwetsbaar op. In de strijd om boer Evert merkt ze halverwege de logeerweek dat hij meer toenadering zoekt tot Nans. Maud spreekt boer Evert hierop aan. Boer zoekt Vrouw is iedere zondagavond te zien om 20:25 uur bij KRO-NCRV op NPO1.