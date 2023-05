'Drone-aanval Kremlin ziet er erg amateuristisch uit'

05 mei Video

De Oekraïense president Volodimir Zelenski heeft donderdag in een persconferentie gezegd dat Rusland een vervolging via het Internationaal Strafhof verdient. Dit zou dan via een apart tribunaal moeten gebeuren. En woensdag was er ook nog een vermeende drone-aanval op het Kremlin. We bespreken het met defensie-expert Peter Wijninga, die daarnaast alvast vooruit kijkt richting het Oekraïense offensief.