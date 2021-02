Zo rekent Samantha Steenwijk af met heftige haat-reacties

Video

Samantha Steenwijk snapt er niets van dat de politiek niet ingrijpt om het verspreiden van haat op social media tegen te gaan. Dat vertelt de zangeres in gesprek met Telegraaf-verslaggever Jordi Versteegden. Haar nieuwe single Vlees & Bloed is een eerlijke boodschap aan alle internetpesters. Ook vertelt Samantha over haar grootste droom die haar terug zou brengen naar waar haar carrière begon: The Voice of Holland.