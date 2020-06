‘Baudet moet minister sluipmoordenaar kunnen noemen’

Video

In Afhameren bespreekt Pim Sedee met Wouter de Winther het kandidaat-lijsttrekkerschap van Hugo de Jonge. Ondertussen blijft het bij D66 vaag of Sigrid Kaag ervoor wil gaan. Verder: Baudet noemde minister Schouten in een kamerdebat ‘sluipmoordenaar’, en dat kwam hem op veel kritiek te staan.