B&B Vol liefde-Debbie: ‘Ik ben met iemand aan het daten’

Video

Wekenlang hebben we afgelopen zomer meegeleefd met het liefdesleven van de B&B-eigenaren Jacob, Caroline, Vincent, Bert, Roxanne en Debbie in het RTL-programma B&B Vol liefde. Helaas was er voor ‘Ijskoningin’ Debbie geen match tussen haar en de logees in Salerno. Maar inmiddels lijkt Debbie de liefde te hebben gevonden! Zo vertelt de B&B-eigenaresse aan Karlijn Bernoster.