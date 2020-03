Schrijver corona-lied reageert op felle kritiek

Video

Honderd bekende Nederlanders, waaronder Yolanthe Cabau en Gordon, hebben een lied ingezongen om steun te bieden in de coronacrisis. Nog voor dat het lied gepresenteerd is kwam er dit weekend felle kritiek. Han Kooreneef, die het lied schreef, reageerde vanmorgen op de ophef in de ochtendshow op Radio 538.