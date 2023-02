Na foto met Jeroen: ‘Einde tv-carrière Linda de Mol?!’

Video

De geruchten dat Linda de Mol en Jeroen Rietbergen weer vaker bij elkaar zouden zijn gingen al een tijdje, maar nu zijn ze voor het eerst sinds het Voice-schandaal samen op de gevoelige plaat vastgelegd. Op Valentijnsdag werden ze door een kijker van Shownieuws gespot in nota bene de stad van de liefde: Parijs. Verslaggever Jordi Versteegden over de laatste opvallende ontwikkelingen in het leven van de televisiekoningin.

Update: Sébas Diekstra staat enkele slachtoffers van The Voice-zaak bij. Hij meldt aan De Telegraaf: “De verschillende cliënten vinden dat Linda de Mol natuurlijk zelf mag bepalen met wie zij haar leven invult, maar begrijpen doen zij het echt niet.”