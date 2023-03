Van der Plas na enorme winst: ‘Rutte, kom uit je coconnetje!’

Video

Caroline van der Plas is met haar BBB dé grote winnaar van de Provinciale Statenverkiezingen. In de exitpoll van de Eerste Kamer staat de boerenpartij op 15 zetels. Verslaggever Jeroen Holtrop is bij de uitslagenavond van de partij in Bathmen en spreekt met een uitzinnige Van der Plas.