Trucker in tranen na bizarre actie motorrijder

Video

Het seizoen voor motorrijders is weer begonnen en dat is te merken op de weg. Beroepschauffeur Adriana moet minutenlang bijkomen wanneer een bestuurder van een motor een levensgevaarlijke manoeuvre uithaalt op de A15 bij Rotterdam. Ook iets gefilmd op de weg? Mail het ons via verkeer@telegraaf.nl