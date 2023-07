‘Timmermans kan beter in Brussel blijven zitten’

11:27 Video

Jesse Klaver wordt niet de nieuwe lijsttrekker van de gezamenlijke lijst van GL en PvdA. Hij doet een stap opzij en laat die taak aan iemand anders. In Leiden, waar GL tijdens de vorige verkiezingen het grootste in Nederland was, zijn de meningen over zijn besluit en opvolger verdeeld.