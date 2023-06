Deze inhoud valt buiten de verantwoordelijkheid van de hoofdredactie van De Telegraaf

Op heterdaad betrapt: duo breekt in op klaarlichte dag

07:51 Video

Twee onbekende jongemannen breken op klaarlichte dag in bij een woning in het Gelderse Kesteren. Eén van de bewoners is thuis en betrapt de twee. Ze gaan er dan meteen zonder buit vandoor. Het onbekende duo is door een bewakingscamera vastgelegd op weg naar de woning en tijdens hun vlucht. Denk je hen te (her)kennen of weet je waar ze verblijven? Geef je informatie dan door aan de politie. Dat kan via het digitale tipformulier; www.politie.nl/telegraaf of bel de gratis tiplijn; 0800-6070. Anoniem tippen kan via Meld Misdaad Anoniem; 0800-7000. Vermeld daarbij aub de code T3007.