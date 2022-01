Tafel sneuvelt in wild drankspel: “Mart, niet doen!”

Video

Kapotte meubels, foute openingszinnen en een bizar drankspel. In dit Rotterdamse studentenhuis zijn ze duidelijk ‘Van God Los’. De inwoners doen hun verhaal vanuit een unieke locatie. In de serie Van Goeden Huyze bezoekt Telegraaf-verslaggever Jeroen Holtrop verschillende studentenhuizen in corona-tijd.