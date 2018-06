Studenten bezetten UvA, bestuur is boos

13 feb. 2015 in BINNENLAND

Een handvol studenten en docenten van de Universiteit van Amsterdam bezet sinds vrijdagochtend vroeg de locatie Bungehuis van de UvA. Ze zijn het niet eens met het beleid van de universiteit. Het bestuur van de universiteit is 'not amused' over de bezetting. In een open brief zegt bestuursvoorzitter Louise Gunning-Schepers te verwachten dat de actievoerders „op zeer korte termijn het Bungehuis verlaten”.

