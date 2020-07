Wilders: ‘Dát was zo ontzettend vals van Rutte!’

Video

Het gerechtshof Den Haag sluit het onderzoek in het ’minder-Marokkanen’-proces tegen politicus Geert Wilders. Deze conclusie bracht de rechtbank woensdag naar buiten. Wilders haalde in zijn toespraak in de rechtszaal onder andere uit naar premier Rutte.