Zien: Peter Gillis koopt waanzinnig paleis voor 3,2 miljoen!

Video

In deze update bespreken Karlijn Bernoster en Privé-verslaggever Jordi Versteegden het laatste nieuws uit de entertainmentwereld. Deze week alles over de rel tussen De Meilandjes en de familie Gillis, bekend van het SBS6-programma Massa is Kassa. Verder reageert de manager van Glennis Grace op de ophef over haar excuusvideo. En Bas Smit reageert op de kritiek die hij kreeg op zijn plek op de gastenlijst van het Boekenbal.