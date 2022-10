'Dit bewijst dat China zich krachtig zal uitspreken tegen Rusland'

Video

Het vijfjaarlijkse congres van de Chinese Communistische Partij is in volle gang. Het heeft er alle schijn van dat president Xi Jinping opnieuw verkozen zal worden. Maar wat betekent dit voor het land en hoe kijkt Xi naar de oorlog in Oekraïne? Ingrid D'Hooghe, sinoloog en projectleider van Clingendaels China Centre, legt uit.