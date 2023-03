Strijd tussen Hermans en Klaver: 'Niveautje kleuterklas!'

Video

Alles over de verkiezingen van 15 maart, in deze Afhameren met politiek commentator Wouter de Winther en Pim Sedee. De Winther is niet onder de indruk van de tweets die de politieke leiders de wereld inslingeren. Hij plaatst kanttekeningen bij het 'dramatische' verhaal van Jesse Klaver, geeft aan waar de Eerste Kamer voor is bedoeld en is dat uitsluiten over en weer wel verstandig?