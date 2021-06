Mega undercoveractie: zo viel politie binnen

Video

Een internationaal politieteam heeft na een undercoveractie, waarbij zogenaamde cryptotelefoons werden ingezet, maandenlang met criminele organisaties mee kunnen kijken. De telefoons, die niet te kraken zouden zijn, werden via informanten en infiltranten op de markt gebracht. Het leidde wereldwijd tot invallen en arrestaties. In ons land werden invallen gedaan in Brabant, Limburg en Zuid-Holland.