Zo werd Willem Holleeder bewaakt tijdens ziekenhuisopname

De veroordeelde crimineel Willem Holleeder is in het voorjaar geholpen aan zijn hart in een ziekenhuis in Leiden. VVD-kamerlid Ulysse Ellian heeft vragen over de bewaking van Holleeder tijdens deze periode, omdat hij normaal gesproken in de strenge EBI-gevangenis in Vught wordt vastgehouden. Misdaadverslaggever John van den Heuvel weet dat de dreiging vanuit Holleeder nog steeds als zeer reëel wordt ingeschat.