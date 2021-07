‘KLM had personeel ‘coronavlucht’ zelf moeten laten testen’

Video

In de wekelijkse luchtvaartupdate bespreekt verslaggever Yteke de Jong de KLM-vlucht naar Tokio die veel ophef veroorzaakt vanwege coronabesmettingingen van een aantal passagiers. Daarnaast gaat ze in op de nieuwe reisadviezen voor Europa die het demissionair kabinet per 8 augustus invoert.