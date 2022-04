Details uit MAFS-contracten onthuld: ‘Dit mag je weigeren’

Video

Het scheelde niet veel of Joep had de scheidingspapieren aangevraagd en was niet gaan samenwonen met Caroline, in Married at first Sight. Al eerder dit seizoen was er Arjan, die weigerde op huwelijksreis te gaan met zijn man Maurice. Mag je als kandidaat zomaar stoppen met het experiment? Eva van Riet heeft navraag gedaan bij de producent. Married at First Sight is dinsdagavond om 20:30 uur te zien op RTL4.