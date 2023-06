Zelfverzekerde date overtreft vrouw: ‘Hoeveel twijfel kan je in een antwoord gooien?’

18:21 Video

Kevin en Anouk praten tijdens hun date over zelfverzekerdheid. Kevin neemt het onderwerp wel heel serieus, wat Anouk weer in twijfel trekt. Lang leve de liefde is elke werkdag te zien rond 19:00 uur op SBS.