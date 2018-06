Drukte op A73 door brandende kraanwagen

15 dec. 2014 in BINNENLAND

Rijkswaterstaat had maandag een dieplader nodig om een uitgebrande kraanwagen van de snelweg A73 bij Nijmegen te halen. De mobiele kraan was zo zwaar dat het vehikel niet op een andere manier weggehaald kon worden. De snelweg tussen Nijmegen en Maasbracht bij Venlo was maandag vele uren afgesloten. Rond 15.00 uur ging de weg weer open.

