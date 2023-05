Gevaarlijke situatie midden in vaargeul: 'Ik heb geen benzine!'

10:40 Video

Een beginnende schipper heeft een grove inschattingsfout gemaakt waardoor hij met een stel vrienden op een gevaarlijk punt stil is komen te liggen. Aan de mobiele verkeersleiders Ron en Daan de taak om het drietal zo snel mogelijk uit hun benarde situatie te halen. Handhavers is een Telegraaf-serie over de veiligheid in ons land. Bekijk hier eerdere afleveringen