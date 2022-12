Dit is er gebeurd met ‘weggegooide’ trouwjurk Katja Schuurman

Video

In de rubriek Wat Vindt Jan? laat Privé-icoon Jan Uriot wekelijks zijn licht schijnen over zijn hoogte- en dieptepunten in de wereld van glitter en glamour. Deze week onder andere over de trouwjurk die Katja Schuurman droeg tijdens haar huwelijk met Thijs Römer. Is die nou wel of niet weggegooid?