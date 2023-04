Operatie Noya: hier valt politie Rotterdamse woning binnen

Video

Wereldwijd zijn invallen gedaan in het omvangrijke cybercrimeonderzoek operatie Noya. De FBI heeft een website offline gehaald waarop het mogelijk was de computeridentiteit van personen wereldwijd te klonen. Daarmee kunnen bankrekeningen geplunderd worden en online betalingen gedaan worden. De politie heeft beelden vrijgegeven van een inval in Rotterdam met betrekking tot de zaak.