Beelden: grote onrust bij demonstratie Museumplein

Video

Ondanks een verbod van de Amsterdamse driehoek, staan er al vroeg op de dag duizenden mensen op het Museumplein om te protesteren tegen het coronabeleid. Door een staking van de ME is de Koninklijke Marechaussee met een peloton aanwezig. Na een noodbevel van burgemeester Halsema is het Museumplein zondagmiddag schoongeveegd.