IS schokt met video kinderen

26 nov. 2014 in BUITENLAND

‘Welpjes van het Kalifaat’ worden ze genoemd, deze voor de oorlog trainende kinderen in de nieuwste video van de Islamitische Staat (IS). De zes minuten durende video is de tweede aflevering in de propagandaserie ‘Bloed van Jihad’, die de terreurorganisatie naar buiten heeft gebracht.

Kopieer naar clipboard

Minder weergeven