Speel GTA V als een duif

19 nov. 2014 in NIEUWS

VIDEO: Rockstar heeft een geintje toegevoegd aan de vernieuwde Grand Theft Auto V voor de PlayStation 4 en Xbox One. Op 27 verschillende locaties staat een Peyote-plantje. Als jouw personage dat eet, dan gaat hij hallucineren en verandert hij in een duif, kip, koe of hond.

