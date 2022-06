Vragen over energiecontract? Stel ze hier!

Video

Voor de dertiende keer organiseert De Telegraaf in samenwerking met een groot aantal experts het Energiespreekuur. Lezers en kijkers van De Telegraaf kunnen vragen over onder andere energiecontracten, gasrekeningen en duurzaamheid insturen naar energiespreekuur@dft.nl. Op maandag 27 juni ontvangen zij dan via de mail antwoord op hun vraag.