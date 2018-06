Porsche Cayenne om boom gevouwen

10 nov. 2014 in BINNENLAND

Een Porsche Cayenne met zeker vijf inzittenden is in de nacht van zaterdag op zondag frontaal in botsing gekomen met een boom op het 5 Meiplein in Utrecht. De inzittenden sloegen na de aanrijding meteen op de vlucht.

Kopieer naar clipboard

Minder weergeven