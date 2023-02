‘Deze aanvaring met Matthijs Van Nieuwkerk had consequenties’

Video

In de rubriek Wat Vindt Jan? laat Privé-icoon Jan Uriot wekelijks zijn licht schijnen over zijn hoogte- en dieptepunten in de wereld van glitter en glamour. Deze week over onder andere een opvallende ontwikkeling in de kroketten-gate tussen Rachel Hazes en Yvonne Coldeweijer. Verder is er nog een BN’er die zijn beklag doet over Matthijs van Nieuwkerk en Jan haalt uit naar MAFS-bioloog Patrick van Veen.