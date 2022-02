Van der Gijp over vertrek Overmars: ‘Er is meer gebeurd’

Video

René van der Gijp verwacht dat er na de onthullingen over Ajax-directeur voetbalzaken Marc Overmars, die wordt beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag, meer soortgelijke verhalen uit de voetbalwereld naar buiten gaan komen. Dat vertelt hij in gesprek met verslaggever Jordi Versteegden over het onthullende nieuws van maandag.