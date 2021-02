Irritatie om schaatsende Hoekstra: ‘Dit is een beetje dom’

Video

Minister en CDA-lijsttrekker Wopke Hoekstra gaat diep door het stof na zijn uitglijder op Twitter. Daar plaatste hij een foto van zichzelf waarop hij ondanks corona aan het schaatsen was in Thialf. Zijn actie leidde tot veel boze reacties en ook binnen het kabinet is er verontwaardiging.