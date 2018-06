'Britse gijzelaar in Kobani'

28 okt. 2014

De Britse gijzelaar John Cantlie is maandag op een video-opname van de terreurbeweging Islamitische Staat (IS) verschenen en zegt te lopen door de Syrische grensstad Kobani. Cantlie lijkt verslag te doen van de toestand in de stad die IS al geruime tijd probeert te veroveren op Koerdische milities, meldden Britse media.

