Linda de Mol: pittig jaar voor mijn kinderen

27 okt. 2014 in ENTERTAINMENT

Linda de Mol denkt dat zij en haar broer John er goed aan hebben gedaan de publiciteit te zoeken over de bedreigingen en afpersingen waarmee ze te maken hebben. Dat zei de televisiepresentatrice zondag in het programma Jinek, waar ze voor het eerst uitgebreider over de afgelopen periode vertelde.

