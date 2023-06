Motorrijders stunten op openbare weg: 'Ja, dit is verboden'

10:33 Video

Bizarre stunts, slippartijen en vonken die er vanaf vliegen. Hoewel motorrijders Kevin en Stein weten dat stunten verboden is op de openbare weg, willen ze graag hun trucs laten zien aan verslaggever Jeroen Holtrop. In een reactie op deze beelden laat de politie weten extra te controleren op dit gevaarlijke rijgedrag. Toch kunnen de stuntrijders vanavond op deze locatie in Zuid-Holland ongestoord hun gang gaan.