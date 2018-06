Lichaam vermiste man Waspik gevonden

20 okt. 2014 in BINNENLAND

Tijdens een zoektocht in het Oude Maasje bij Waspik is maandag het lichaam van de 57-jarige man gevonden die zondag tijdens een boottochtje in het water was gevallen. De politie heeft dat gemeld.

