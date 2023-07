‘Mensen verwachten niet dat ik dakloos was’

In Amsterdam Noord is sinds kort de Sociale Markt geopend. Hier kunnen mensen die in armoede leven terecht om eten en kleding te halen. Ook is het een ontmoetingsplek waar iedereen welkom is. Wij spraken met mensen uit de organisatie en een voormalig dakloze vrouw die haar geluk niet op kan.