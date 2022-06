‘Andrew verwacht dat publieke opinie klaar is voor zijn rentree’

Video

Prins Andrew zou maandag voor het eerst sinds lange tijd weer in het openbaar te zien zijn tijdens de Order of the Garter-ceremonie, maar daar hebben Charles en William een stokje voor gestoken. Wim Dehandschutter, royaltydeskundige van Het Nieuwsblad, vindt het naïef dat Andrew denkt dat hij ooit nog terug kan keren in het publieke leven.