Verbazing over Peter Gillis: ‘Ben je ziek?!’

Video

Vakantieparken miljonair Peter Gillis woog tot voort kort maar liefst 120 kilo. Nadat de Massa Is Kassa-ster onlangs in het ziekenhuis werd opgenomen ging de knop om. Inmiddels is hij 13 kilo kwijt en met deze prestatie verrast hij vriend en vijand.