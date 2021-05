Blunder OM: ‘Nabestaanden Bas van Wijk in shock’

Video

De rechtbank heeft Samir El Y. negen jaar cel en tbs opgelegd voor het doodschieten van Bas van Wijk in Amsterdam. Het OM had 18 jaar geëist, maar vergat op de tenlastelegging een datum en tijd in te vullen. Rechtbankverslaggever Saskia Belleman vindt het slordig, maar vraagt zich af of de rechter zich zo formeel moet opstellen.