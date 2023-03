In bezwaar tegen WOZ-waarde? ‘Dán ga je meer betalen’

Video

De aanslag voor de gemeentelijke belastingen is bij sommige huiseigenaren weer op de mat gevallen. De WOZ-waarde, een waardebepaling van een huis waarover je meerdere belastingen betaalt, is gemiddeld genomen flink gestegen. Karsten Klein, directeur belangenbehartiging van Vereniging Eigen Huis, legt uit of het verstandig is om in bezwaar te gaan tegen de door de gemeente vastgestelde WOZ-waarde.