'Het wordt stuiteren voor Verstappen’

Formule 1 saai? Dat was de Grand Prix van Oostenrijk in elk geval niet met een sensationele zege van Max Verstappen. Of liet Mercedes de Nederlander bewust winnen? Op Silverstone wordt meer duidelijk over de krachtsverhoudingen. Verslaggever Erik van Haren en autocoureur Renger van der Zande blikken vooruit op de Grand Prix van Groot-Brittannië.