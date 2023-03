Over zaak Promes: ‘Dan is zijn internationale voetbalcarrière voorbij’

Video

Profvoetballer Quincy Promes heeft zich volgens het Openbaar Ministerie niet schuldig gemaakt aan een poging tot moord of doodslag op zijn neef in de zomer van 2020. Wel wordt twee jaar cel tegen hem geëist voor zware mishandeling. Rechtbankverslaggever Saskia Belleman over de eis van het Openbaar Ministerie.