Gommers: ‘Snap dat onze communicatie soms frustrerend is’

Video

Diederik Gommers was de afgelopen twee jaar een van de gezichten van de coronacrisis. De voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care kreeg lof voor zijn harde werk, maar ook kritiek door zijn uitspraken in de media. Sommige kabinetsleden noemden hem zelfs gekscherend ‘Gommie’. In februari stopt de ic-arts als OMT-lid en zal dan waarschijnlijk minder in de media verschijnen. In een uitgebreid gesprek met Pim Sedee blikt hij terug en bespreekt hij de huidige coronasituatie.