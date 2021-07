KIJK LIVE: Raketlancering met NL'se Oliver (18) aan boord

Video

Het ruimtebedrijf van Jeff Bezos brengt dinsdag voor het eerst toeristen naar de ruimte. De lancering van de New Shepard-raket, met aan boord de 18-jarige Nederlander Oliver Daemen, is in Texas om 15:00 uur Nederlandse tijd. De hele reis zal ongeveer 11 minuten duren. Kijk hier live mee. Beeld via Reuters.