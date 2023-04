‘Vraag me af of boodschappen ooit goedkoper worden’

13 apr. Video

De inflatie nam in april af, maar is met vier procent alsnog aan de forse kant. Met name voedingsmiddelen blijven rap in prijs stijgen, terwijl energie weer wat goedkoper wordt. Verslaggever DFT Martin Visser over deze zorgelijke situatie voor consumenten.