Cas ‘speelde vals’ bij eindexamen: ‘Docent zat erbij’

Woensdag krijgen eindexamenleerlingen na lang wachten te horen of ze geslaagd of gezakt zijn. Leerling Cas van Dijk is één van hen, en hij heeft op een erg bijzondere manier zijn VWO-examen mogen maken. Vanwege een aandoening aan zijn arm kan hij namelijk niet schrijven of typen, dus heeft een docent Cas tijdens zijn examen hiermee geholpen.